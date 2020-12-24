Старые доллары (до 2013 года выпуска) скоро якобы будут обменивать по более низкому курсу, чем новые, – такую информацию начали распространять в некоторых украинских городах. Возможно ли, чтобы те деньги, что помладше, стоили дороже более "старых"?

Журналистка 24 канала обратилась в Национальный банк, чтобы узнать, влияет ли дата выпуска долларов на их стоимость.

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Долларовая паника

"Быстро меняйте доллары, которые выпущены до 2013 года на новые, потому что в обменниках такую валюту через пару месяцев будут обменивать по более низкому курсу, а впоследствии ею вообще перестанут рассчитываться", – такую информацию распространяли в начале 2020 года в Бахмуте, что в Донецкой области. Также "сарафанное радио" призывало менять старую валюту и в других городах.

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Не долго думая, местные жители побежали в банки, чтобы поменять старенькую валюту на новенькую. Правда, делать такой обмен там не спешили.

Взамен же предлагали следующее: если хотите, сдавайте валюту и только тогда покупайте более новую. Конечно, при условии, что на момент продажи, нужные купюры будут в наличии.

Естественно, при таких манипуляциях человек терял на обменном курсе (сдаются доллары по более низкому курсу, чем покупаются).

Объяснение Нацбанка

Чтобы узнать, зависит ли курс валют от возраста купюры, журналист обратилась в Нацбанк, где нам рассказали, что банк (филиал, отделение) обязан осуществлять кассовые операции только с теми видами и номиналами банкнот иностранной валюты, которые находятся в обращении в странах-эмитентах или подлежат обмену в порядке, установленном банком-эмитентом.

По информации Бюро гравировки и печати США, банкноты всех номиналов долларов США, выпускаемые Федеральной резервной системой с 1914 года по сегодня, остаются законным платежным средством независимо от того, когда они были выпущены,

– отметили в пресс-службе НБУ.



Ценность валюты не зависит от года ее выпуска / Фото 24 канала

Кроме того, банкам, небанковским финансовым учреждениям запрещается устанавливать ограничения относительно номинала и года эмиссии банкнот иностранной валюты.

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Таким образом, доллары США старого образца должны без ограничений приниматься банками и небанковскими финансовыми учреждениями Украины. Поэтому нет оснований для их обмена на банкноты нового образца.

К тому же, операция по обмену банками или небанковскими финансовыми учреждениями банкнот иностранной валюты старого образца на банкноты нового образца не предусматривается соответствующим положением. Поскольку она не относится к перечню валютно-обменных операций, определенных в настоящем положении.

Естественно, все это касается банковских операций, в то время как на популярном в Украине "черном рынке" валюты действуют свои, часто – не поддающие нормальной логике – правила.

Настоящие банкноты или нет?

Случается, что люди путают старые деньги с подделками. Доллары – не исключение.

На самом деле, если человек засомневался в подлинности валюты, он может обратиться в любой банк для того, чтобы подозрительную купюру оформить для проведения исследования Национальным банком Украины.



Статистика о количестве наличных / НБУ

Для этого нужно заполнить заявление, на основании которого оформляется справка об изъятии (принятии) банкнот (монет) для исследования.

Исследование иностранных банкнот, которые подозревают в недействительности, осуществляется бесплатно. На это требуется пять рабочих дней, начиная со следующего дня после их получения экспертами Национального банка Украины.

Иностранные купюры, которые по результатам исследования признаны подлинными, независимо от степени износа и повреждения, Нацбанк возвращает банку (филиалу, отделению), а тот уже должен вернуть их предъявителям или по их желанию принять для осуществления кассовых операций.

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Если человек сам обнаружит в своем кошельке фальшивую иностранную купюру, он должен немедленно сообщить об этом в полицию и написать соответствующее заявление. В нем необходимо описать обстоятельства, суммы, а желательно и контакты людей, от которых были получены фальшивки.

В полиции должны завести дело, провести специальные экспертизы и расследования. Если деньги по результатам проверки окажутся подлинными, клиенту позвонят из банка или полицейского участка и отдадут банкноты на руки или зачислят на счет. Если же деньги окажутся фальшивыми, есть возможность взыскать убытки с того, от кого эти деньги получены, но сделать это будет возможно только на этапе судебного процесса.