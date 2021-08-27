В компании обратились к теплокоммунэнерго и объединений совладельцев многоквартирных домов с собственными котельными с просьбой: просят ускорить подачу соответствующих заявок или активизировать поиск альтернативных поставщиков газа.

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Начало отопительного сезона – под угрозой

Местным органам власти и другим владельцам предприятий теплоснабжения важно вовремя принять решение и взять на контроль контрактование объемов газа, необходимых для своевременного начала и стабильного прохождения отопительного сезона,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 26 августа 3-летние соглашения на поставку газа с "Нафтогазом" заключили 493 производителя тепла. Это примерно 45% предприятий, которые получали газ от компании в предыдущем отопительном сезоне. Сейчас к "Нафтогазу" для заключения контрактов обратились 572 предприятия ТКЭ и ОСМД.

Компании-лидеры и аутсайдеры по заключенным договорам

Кроме Волынской области, в которой имеют договоры все 7 предприятий, которые производят тепло и горячую воду и сотрудничали с "Нафтогазом" в 2020 году, в первую тройку лидеров по динамике заключения соглашений вошли Хмельницкая и Черкасская области. Там 96,3% и 76,9% предприятий, которые традиционно сотрудничают с компанией, уже заключили контракты на закупку газа.

Лучшую динамику в течение последних дней демонстрирует Киевская область – там появились 3 новых контрагента. По 2 клиента заключили соглашения с "Нафтогазом" в Харьковской и Хмельницкой областях, по 1 – в Запорожской, Львовской, Одесской, Черкасской, Черновицкой областях и в Киеве.

Список регионов, в которых фиксируют низкие показатели договорной работы, остался без изменений: Закарпатская, Полтавская, Харьковская и Одесская области. Там количество соглашений не превышает трети от потенциально возможных.

В компании также напомнили, что стоимость газа на международных рынках продолжает расти. Оптовая цена в Украине более чем в 2 раза превышает предложение от "Нафтогаза" в рамках 3-летних контрактов для ТКЭ и ОСМД с собственными котельными.

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