В Нацбанке, ранее обратившемся с такой просьбой к BIS, поздравили это решение. Это еще один шаг к изоляции России.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны

BIS – это старейшая международная финансовая организация. Ее часто называют банком центральных банков. Она ограничила доступ Центробанка России ко всем своим заседаниям, сервисам и другим видам деятельности.

Мы искренне благодарны нашим партнерам за присоединение к международным санкциям, введенным против государства-агрессора,

– заявил Глава НБУ Кирилл Шевченко.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!

О выходе компаний с российского рынка: смотрите видео