Сейчас еще трудно сказать, какие последствия имел карантин выходного дня для украинской экономики и бизнеса. Об этом станет известно из статистических данных по завершению месяца. Однако уже можно сказать, что такой карантин в целом не совершил значительного влияния на экономику.

Премьер Денис Шмыгаль объяснил в интервью "Украинской правде", что в целом ВВП изменилось очень мало из-за карантина выходного дня. Прежде всего, потому что была рабочая неделя, когда люди могли купить все необходимое. То есть потребление в целом пострадало мало.

Читайте также В Минэкономики подсчитали экономические потери от карантина выходного дня

Какие сферы пострадали больше всего

"Но больше всего пострадала сфера обслуживания и сфера развлечений, где задействовано большое количество людей и рабочих мест. То есть влияние на ВВП страны в целом было незначительным, но влияние на количество рабочих мест – довольно ощутимо", – рассказал Шмыгаль.

Увеличилось количество безработных

Он добавил, что карантин выходного дня повлиял негативно на уровень занятости. По данным премьера, в начале карантина в Украине была 361 тысяча зарегистрированных безработных, а сегодня – 420 тысяч.

Вы видите – после карантина выходного дня цифра выросла. То есть вот ответ: ВВП не пострадал, но вот люди, у нас второй пик обращений по безработице: первый был после начала карантина,

– рассказал глава правительства.

С начала карантина трудоустроили 440 тысяч человек

К теме Шмыгаль о карантине выходного дня: Это украинский продукт

При этом заверил, что "мы с начала карантина трудоустроили 440 тысяч человек. Официально, это официальная статистика".

"То есть 440 тысяч человек получили официальное трудоустройство через центры занятости. На разные места и в различных отраслях: и в агро, и в строительстве... Конечно, "Большая стройка" дала свой вклад сюда и значительный", – заверил Шмыгаль.