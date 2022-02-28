Новые санкции: США запретили операции с Центробанком России

Администрация Байдена объявила о дополнительных санкциях против российского центрального банка. Это фактически запрещает американцам вести дела с банком, а также замораживает активы в Соединенных Штатах.

Новые ограничения также будут касаться Фонда национального богатства России и Министерства финансов России. Новые санкции вступят в силу немедленно.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Мы хотели ввести санкции до того, как наши финансовые рынки откроются. Потому что в течение выходных мы узнали от наших партнеров, что российский центральный банк пытается переместить активы,

– рассказал чиновник в комментарии CNBC.

Он добавил, что пока Путин будет продолжать свое вторжение в Украину, США продолжат отбрасывать российскую экономику назад.

Другие санкции США

США также добавляют в санкционный список Кирилла Дмитриева, другого союзника Путина, а также возглавляемый Дмитриевым фонд прямых инвестиций.

Напомним, что страны ЕС, Великобритания, Канада и Япония уже ввели санкции против центрального банка России, ограничив возможности России использовать резервы центрального банка.

Кроме того, международные партнеры Украины договорились изъять ключевые российские банки из международной системы SWIFT.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.