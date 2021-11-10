В США зафиксировали рекордную за 30 лет инфляцию

Инфляция в США ускорилась до 6,2%. Этот показатель является самым высоким значением, начиная с 1990 года.

О рекордной за последние 30 лет инфляции в Соединенных Штатах издание сообщает со ссылкой на информацию Министерства труда.

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Рекордная инфляция в США

В течение октября потребительские цены в США повысились на 0,9%, хотя прогнозировали рост на уровне 0,6%. В результате в октябре инфляция достигла 6,2%. В последний раз такой уровень фиксировали еще в 1990 году.

Основным драйвером для роста инфляции стало подорожание топлива. Цены на бензин выросли на 49% за последний год и находятся на максимуме с 2014 года, а широкий индекс стоимости энергоносителей добавил 30% за 12 месяцев, чего в США не было в течение последних 16 лет.

В то же время базовая инфляция, которая не учитывает цены на энергоносители и продовольствие, ускорилась до 4,6% и тоже обновила максимум за 30 лет.

Перспективы дальнейшего роста цен

Экономист ING Джеймс Найтли заявил, что инфляция в США продолжит разгоняться в ближайшие месяцы.

Федеральный резерв должен будет сдерживать ее и, вероятно, прибегать к более жесткой монетарной политике. Речь идет о сворачивании почти нулевых процентных ставок и более быстром сокращении выкупа облигаций.

Однако в Минфине и Федеральной резервной системе надеются, что рост цен временный и связан прежде всего с пандемией коронавируса.