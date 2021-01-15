Министерство торговли США ввело санкции против Skyrizon. В ведомстве считают, что эта китайская компания представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Ранее Skyrizon стала инвестором украинской "Мотор Сичи".

В перечень попали около 100 компаний

Всего в перечень попали около 100 компаний, против которых будут применять ограничения. Об этом сообщает сайт Министерства торговли США.

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Для экспорта, реэкспорта или передачи товаров этим компаниям необходима лицензия.

Skyrizon и ее стремление получать и внедрять иностранные военные технологии представляют собой серьезную угрозу для национальной безопасности и интересов внешней политики США. Этот шаг является предупреждением экспортному сообществу о значительных связях Skyrizon с Народно-освободительной армией Китая,

– заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Что известно об отношениях Skyrizon с "Мотор Сич":

В 2018 году акции "Мотор Сичи" были арестованы после ходатайства СБУ. Дело касалось госизмены через попытки диверсии.

В августе 2020 года в группе компаний DCH, которая принадлежит Александру Ярославскому, заявили о сотрудничестве со Skyrizon.

Договоренность касалась "Мотор Сичи" – одной из ведущих компаний по производству ремонта и сервисного обслуживания авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. Именно это предприятие Ярославский планировал развивать с китайцами.

Антимонопольный комитет Украины отказал в покупке "Мотор Сичи".

В декабря 2020 года китайские инвесторы заявили, что обратятся в международный арбитражный суд против Украины.

Обратите внимание! Ранее стало известно о введении США санкций против 7 китайских компаний, сотрудничающих с оборонной отраслью. В перечень попал известный производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi и авиастроитель Comac.