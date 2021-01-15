США ввели санкции против китайской компании Skyrizon – инвестора "Мотор Сичи"
Министерство торговли США ввело санкции против Skyrizon. В ведомстве считают, что эта китайская компания представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Ранее Skyrizon стала инвестором украинской "Мотор Сичи".
В перечень попали около 100 компаний
Всего в перечень попали около 100 компаний, против которых будут применять ограничения. Об этом сообщает сайт Министерства торговли США.
К теме Трамп вновь атаковал Китай санкциями – на этот раз против Xiaomi и еще 8 компаний
Для экспорта, реэкспорта или передачи товаров этим компаниям необходима лицензия.
Skyrizon и ее стремление получать и внедрять иностранные военные технологии представляют собой серьезную угрозу для национальной безопасности и интересов внешней политики США. Этот шаг является предупреждением экспортному сообществу о значительных связях Skyrizon с Народно-освободительной армией Китая,
– заявил министр торговли США Уилбур Росс.
Что известно об отношениях Skyrizon с "Мотор Сич":
- В 2018 году акции "Мотор Сичи" были арестованы после ходатайства СБУ. Дело касалось госизмены через попытки диверсии.
- В августе 2020 года в группе компаний DCH, которая принадлежит Александру Ярославскому, заявили о сотрудничестве со Skyrizon.
- Договоренность касалась "Мотор Сичи" – одной из ведущих компаний по производству ремонта и сервисного обслуживания авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. Именно это предприятие Ярославский планировал развивать с китайцами.
- Антимонопольный комитет Украины отказал в покупке "Мотор Сичи".
- В декабря 2020 года китайские инвесторы заявили, что обратятся в международный арбитражный суд против Украины.
Поделиться новостью