США ввели экспортные ограничения для китайских технологических компаний

Министерство торговли США ввело ограничения для 12 китайских техкомпаний. Министр торговли Джина Раймондо рассказала, что компании попали в "черный список" из соображений национальной безопасности.

"Черный список" китайских техкомпаний

Всего в так называемом "черном списке" США оказались 12 техкомпаний из Китая. Причиной экспортных ограничений – угроза национальной безопасности. Министр торговли Джина Раймондо подчеркнула, что международная торговля и коммерция не должны нести риска национальной безопасности страны.

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В чем подозревает США китайские техкомпании

Восемь техкомпаний подозреваются американскими властями в помощи китайским военным в области квантовых вычислений. Предполагается, что они пытались приобрести или покупали американскую продукцию "в поддержку военных приложений", чем способствовали усилиям китайских военных.

Другие три компании, связанные с Corad Technology (китайский фигурант списка с 2019 года), участвовали в продажах технологий из США и других западных стран для военных и космических программ Ирана, компаниям Северной Кореи и правительственным и оборонным предприятиям КНР.

Другие участники "черного списка" США

За участие в работе по ядерной и баллистической ракетной программе Исламабада в список попали 16 компаний и физических лиц из Китая и Пакистана.

В список, по состоянию на 24 ноября, было добавлено 27 юридических и физических лиц из Китая, Пакистана, России, Японии и Сингапура.

Торговые ограничения США

США полагают, что китайские компании собирают конфиденциальные сведения в пользу Народно-освободительной армии КНР. Китай в свою очередь заявил, что не занимается промышленным шпионажем в США.

Список Министерства торговли накладывает торговые ограничения на физических и юридических лиц, которые, по оценке американской стороны:

занимаются деятельностью, направленной против интересов национальной и внешней политики страны;

нарушают этические нормы.

Министерство торговли предано эффективному использованию экспортного контроля для защиты нашей национальной безопасности,

– отмечает Раймондо.

Для экспорта американских товаров или их передачи внутри США в пользу участников списка американские компании должны получать специальную лицензию. В министерстве рассказали, что будет выдаваться она с "презумпцией отказа".