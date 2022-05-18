Такую информацию дает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Министерстве финансов США. В то же время, издание отмечает, что США рассматривает и другой сценарий, чтобы сохранить финансовое давление на Россию

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Продлить разрешение или спровоцировать российский дефолт: США все еще колеблются с решением

Как сообщает издание, Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) не планирует продлевать срок действия лицензии, позволяющей обслуживать суверенный долг России в долларах. Известно, что он заканчивается уже 25 мая. Этот шаг лишит государство-агрессора возможности выплачивать долг по государственным облигациям, что сделает дефолт практически неизбежным.

В то же время, по данным анонимных источников, окончательное решение еще не принято. Чиновники Минфина считают, что выплаты России тоже способны поколебать экономику страны и спровоцировать еще большие проблемы с резервами. Так, по их словам, разрешение на выплаты поможет еще больше разорить казну и перенаправить ресурсы, направляемые на финансирование агрессии против Украины.

Предварительная выплата долга: кратко

4 мая весь мир ожидал завершения 30-дневного льготного периода, когда Россия могла погасить евробонды на сумму 650 миллионов долларов и избежать дефолта. Множество экспертов прогнозировали, что эта дата станет роковой для страны-агрессорки и приблизит ее к пределу дефолта. Впрочем, России удалось осуществить выплаты по евробондам в долларах.

Чтобы расплатиться по долгам, Россия использовала свои внутренние резервы. США разрешили такой платеж, используя такой же аргумент, как и сейчас – выплачивая долги, страна-агрессорка истощает внутренние резервы, поэтому это играет на руку как Украине, так и нашим союзникам.

27 мая Россия должна произвести новые выплаты. Если этого не удастся, 25 июня в стране наступит дефолт.

Напомним, по итогам апреля в годовом выражении инфляция России составила 17,83%. По итогам года она может достичь значения 18 – 23%.

Когда ожидать дефолт в России: мнение аналитика