Глава Сполучених Штатів назвав травневий звіт "відмінними новинами". В останній місця весни економіка країни придбала 559 000 робочих місць.

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Це прогрес, історичний прогрес, прогрес, який виводить нашу економіку з найгіршої кризи за останні 100 років,

– сказав президент США.

Джо Байден зазначив, що за час його правління в країні вдалося створити "найбільше робочих місць в сучасній історії". За його словами, їхня кількість – понад 2 мільйони.

Він додав: "Це заслуга й американського народу, які підтримали президента у боротьбі з коронавірусом. Американці носять маски, роблять вакцинацію – це й врятувало економіку США".

Економічний план Байдена: коротко

Президент Джо Байден представив план порятунку американської економіки. Він розрахований на 8 років.

2 трильйони доларів буде виділено на такі сфери, як: модернізація транспортної інфраструктури, підтримка літніх людей та інвалідів, підтримка промислового сектора, ремонт і будівництво доступного житла, розвиток мереж широкосмугового зв'язку.

Найбільше коштів отримає сфера модернізації транспортної інфраструктури – 621 мільярд доларів.

Зверніть увагу! Витрати планують покрити протягом 15 років унаслідок підвищення корпоративного податку до 28% з 21%, а також збільшення податку на закордонні прибутки компаній.