США вновь оказались на грани "шатдауна": рассмотрят краткосрочный бюджет

Сенат Соединенных Штатов готовится принять законопроект о краткосрочном государственном бюджете. Это позволит избежать очередного "шатдауна".

Такое заявление сделал лидер сенатского демократического большинства Чак Шумер. По его словам, временный бюджет могут принять уже 29 сентября.

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В США могут принять краткосрочный бюджет

Мы можем быстро одобрить эту меру (о временном бюджете – 24 канал) и отправить ее в Палату представителей,

– отметил Шумер.

Он добавил, что это нужно, чтобы документ доставили к столу президента Джо Байдена до того, как финансирование закончится, то есть до конца рабочего дня 30 сентября. Если этого не произойдет, работа правительства частично остановится.

Шумер также отметил, что у США есть много критических проблем, которые надо решить, поэтому последнее, что нужно американскому народу, – это закрытие правительства.

Що таке "шатдаун" Это временное прекращение работы части госучреждений в США. В случае "шатдауна" перестают работать примерно четверть федеральных учреждений, а также департаменты внутренней безопасности, транспорта, сельского хозяйства и юстиции, национальные парки. Такая угроза возникает, когда республиканцы и демократы в Конгрессе не успевают вовремя договориться относительно ежегодных ассигнований при подготовке бюджета. Другая ситуация – американский президент отказывается подписать соответствующий законопроект.

Причина возникновения угрозы "шатдауна" на этот раз

На днях Палата представителей с демократическим большинством одобрила промежуточный бюджетный пакет. Он мог бы обеспечить полноценное финансирование правительства до 3 декабря.

Однако республиканское меньшинство в Сенате заблокировало его. Это произошло из+за выступления против дополнительного условия, включенного в проект демократами, – о повышении потолка по федеральному государственному долгу США до уровня, на котором он окажется в декабре 2022 года.