Исключение из "черного списка"

Минфин США заявил, что нет никаких доказательств того, что Швейцария каким-то образом препятствует корректировке платежного баланса или имеет несправедливые конкурентные преимущества в международной торговле.

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Отметим, что сам Национальный банк Швейцарии отвергает обвинения США в валютных манипуляциях. Поскольку, для того, чтобы считаться валютным манипулятором, страна должна в определенной степени вмешиваться в процессы на валютном рынке и иметь большой профицит экспорта в США.

Почему Швейцария оказалась под прицелом

В декабре 2020 года, во время президентства предыдущего главы США Дональда Трампа, страна внесла Швейцарию в перечень возможных валютных манипуляторов. Отметим, что Швейцария не в первый попала в подобный список, ведь с 2016 по 2019 год она уже находилась там.

В определенной степени, занесение страны в своеобразный "черный список" является несколько символическим шагом. Поскольку, закон США требует, чтобы Минфин начал двусторонние консультации с такими государствами, но не накладывает немедленных штрафов на них.

Обратите внимание! Каждые полгода США проводит проверку 20 главных торговых партнеров на предмет валютных манипуляций.

Другие участники "черный список" США

В 2019 году, в разгар торговой войны США признали валютным манипулятором Китай – это был первый подобный случай с 1994 года. Но в январе 2020 года с Пекина сняли этот статус.

Министерство финансов постоянно работает над противодействием попыток иностранных экономик искусственно манипулировать стоимостью своих нацвалют, что ставит американских работников в несправедливое, невыгодное положение,

​– прокомментировала глава ведомства Йеллен.

Сейчас в списке остаются такие страны, как Тайвань и Вьетнам. Также Минфин США следит за валютной и торговой политикой Китая, Японией, Южной Кореей, Германией, Италией, Индией, Сингапуром, Малайзией, Таиландом, Мексикой и Ирландией. Напомним, что США призывает поднять мировой налог минимум до 21%, что может повлиять на американские инвестиции в экономику Ирландской Республики и сбавить их оборот.

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