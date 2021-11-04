В США сворачивают антикризисные меры и массовую "печать" денег

В США начали сворачивать антикризисные программы выкупа активов, о чем заявила Федеральная резервная система страны. Уже с ноября регулятор снизит объемы выкупа казначейских облигаций и ипотечных бумаг на 15 миллиардов долларов.

Свертывание антикризисных программ

В заявлении ФРС отмечено, что регулятор готов корректировать темпы сворачивания программы по необходимости. Однако в настоящее время предполагаются следующие темпы сокращения объема выкупа казначейских облигаций и ипотечных бумаг:

в ноябре – со 120 до 105 миллиардов долларов;

в декабре предполагается ускорение темпов сокращения программы до 90 миллиардов долларов.

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Таким образом, в конце ноября регулятор нарастит свои запасы казначейских ценных бумаг не менее 70 миллиардов долларов, а ценных бумаг – не менее 35 миллиардов долларов.

Что касается уровня процентной ставки по федеральным кредитным средствам, то он будет в диапазоне от 0% до 0,25% годовых.

Также предполагается достижение максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

Объемы скупки активов

Обновит свой макроэкономический прогноз в следующий раз регулятор на заседание 15 декабря этого года.

Издание The Wall Street Journal отметило, что сокращение объемов скупки активов – первый шаг к завершению программы агрессивной поддержки экономики и рынков, развернутой ФРС с начала пандемии в марте 2020 года.

С марта 2020 года общая стоимость бумаг в распоряжении ФРС выросла более чем вдвое – примерно до 8 триллионов долларов.

Индекс доллара

Индекс доллара после публикации коммюнике Комитета по операциям на открытом рынке и пресс-конференции Джерома Павелла упал в область минимумов предыдущего дня и сдерживается поддержкой 93,80 пункта.