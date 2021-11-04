Свертывание антикризисных программ
В заявлении ФРС отмечено, что регулятор готов корректировать темпы сворачивания программы по необходимости. Однако в настоящее время предполагаются следующие темпы сокращения объема выкупа казначейских облигаций и ипотечных бумаг:
- в ноябре – со 120 до 105 миллиардов долларов;
- в декабре предполагается ускорение темпов сокращения программы до 90 миллиардов долларов.
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Объемы скупки активов
Издание The Wall Street Journal отметило, что сокращение объемов скупки активов – первый шаг к завершению программы агрессивной поддержки экономики и рынков, развернутой ФРС с начала пандемии в марте 2020 года.
С марта 2020 года общая стоимость бумаг в распоряжении ФРС выросла более чем вдвое – примерно до 8 триллионов долларов.
Индекс доллара
Индекс доллара после публикации коммюнике Комитета по операциям на открытом рынке и пресс-конференции Джерома Павелла упал в область минимумов предыдущего дня и сдерживается поддержкой 93,80 пункта.