Свертывание антикризисных программ

В заявлении ФРС отмечено, что регулятор готов корректировать темпы сворачивания программы по необходимости. Однако в настоящее время предполагаются следующие темпы сокращения объема выкупа казначейских облигаций и ипотечных бумаг:

  • в ноябре – со 120 до 105 миллиардов долларов;
  • в декабре предполагается ускорение темпов сокращения программы до 90 миллиардов долларов.

Стоит прочитать Будет лучше, чем ожидалось: Oxford Economics спрогнозировал курс доллара на 3 года

Объемы скупки активов

Издание The Wall Street Journal отметило, что сокращение объемов скупки активов – первый шаг к завершению программы агрессивной поддержки экономики и рынков, развернутой ФРС с начала пандемии в марте 2020 года.

С марта 2020 года общая стоимость бумаг в распоряжении ФРС выросла более чем вдвое – примерно до 8 триллионов долларов.

Индекс доллара

Индекс доллара после публикации коммюнике Комитета по операциям на открытом рынке и пресс-конференции Джерома Павелла упал в область минимумов предыдущего дня и сдерживается поддержкой 93,80 пункта.