Таким образом, в конце ноября регулятор нарастит свои запасы казначейских ценных бумаг не менее 70 миллиардов долларов, а ценных бумаг – не менее 35 миллиардов долларов.

Что касается уровня процентной ставки по федеральным кредитным средствам, то он будет в диапазоне от 0% до 0,25% годовых.

Также предполагается достижение максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

Обновит свой макроэкономический прогноз в следующий раз регулятор на заседание 15 декабря этого года.