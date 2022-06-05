США разрешили разморозить поставки нефти из Венесуэлы в Европу, чтобы заменить российский, – СМИ

В Европе попытаются частично заменить российскую нефть на венесуэльском. США сняли санкции, которые были введены 2 года назад, и позволили разморозить поставки нефти из Венесуэлы в Европу.

Объем продаж венесуэльской нефти в Европу будет небольшим

Сразу две компании со следующего месяца могут начать отгружать венесуэльскую нефть в Европу. Речь идет об итальянской нефтяной компании Eni SpA и испанской Repsol SA

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Сообщается, что нефть, которую получат две компании, будет оказывать умеренное влияние на мировые цены на "черное золото". Ожидается, что объемы нефти Eni и Repsol будут невелики.

Разблокировкой транспортировки венесуэльской нефти стало условие, что она должна уходить в Европу и нигде не может быть перепродана.

В США ожидают, что венесуэльская нефть может помочь Европе снизить ее зависимость от России и перенаправить часть грузов Венесуэлы из Китая.

Еще одна цель США – это толчок президента Венесуэлы Николаса Мадуро возобновить политические переговоры с оппозицией.

Евросоюз наконец-то утвердил эмбарго на российскую нефть

Соединенные Штаты Америки были первыми, кто ввел эмбарго на импорт нефти и газа из России. В Европейском Союзе с этим решением медлили, поскольку страны ЕС более зависимы от российских энергоресурсов.

В начале мая Европейская комиссия представила проект 6 пакета санкций, предусматривавшего эмбарго на нефть. Введение санкций блокировала Венгрия.

3 июня Европейский Союз окончательно утвердил 6 пакет санкции против России . Он предусматривает эмбарго на российскую нефть, транспортируемую морем. Полностью эмбарго должно заработать до конца 2022 года.

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