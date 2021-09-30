США призвали Россию нарастить поставки газа в Европу через Украину
Источник:Интерфакс
Европе в условиях низкого уровня запасов газа в хранилищах и быстрой зимы необходимо диверсифицировать источники поставок газа. Среди выходов – наращивание газового транзита через Украину.
По крайней мере на этом настаивают в Штатах. Такое заявление сделал посол США в Москве Джон Салливан.
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Отказ может ударить по энергобезопасности
Более низкий, чем обычно, уровень запасов газа в хранилищах свидетельствует о необходимости диверсификации энергопоставок для удовлетворения энергетических потребностей Европы. Такова политика США в газовых вопросах.
Она заключается в том, чтобы в этот решающий момент энергоперехода активно участвовать в повышении уровня энергобезопасности в Европе.
В то же время в США верят заявлениям России, что у нее достаточно газа, чтобы удовлетворить энергетические потребности Европы.
Мы в это верим и призываем правительство России направить дополнительные поставки через Украину, у которой сейчас есть достаточно газопроводных мощностей, не используя "Северный поток-2",
– заявил Салливан.
Дипломат отметил: Штаты беспокоит отказ от этого шага. Он может ударить по энергобезопасности Европы и поставит под сомнение заверения России о поставках газа.Обратите внимание! Ранее Соединенные Штаты уже призывали Россию увеличить объем транзита газа через Украину. В Кремле это расценили как средство пропаганды – со знаком "минус".
Уменьшение объемов транзита Россией: кратко
- Оператор ГТС Украины предлагал на аукционе увеличить транзитные мощности в октябре 2021 года.
- Из результатов аукционов бронирования поставок газа на октябрь стало известно, что "Газпром" отказался это делать.
- В Кремле заверили, что якобы готовы выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу, но нужно сначала его весь купить.