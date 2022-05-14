США пригрозили иностранным банкам санкциями за помощь России

В США призвали международные банки не помогать России. В противном случае против них также будут введены соответствующие санкции.

Об этом рассказал замминистра финансов США Адевале Адейемо. Соединенные Штаты ищут способы, как предотвратить обход санкций страной-агрессором.

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США будут вводить санкции против международных банков, если те будут помогать России

Администрация президента США Джозефа Байдена призывает международные банки не помогать России уклоняться от санкций. Финучреждения предупреждают, что они рискуют потерять доступ к рынкам в Соединенных Штатах и Европе, если поддержат подсанкционный российский бизнес или олигархов.

США намерены продолжать оказывать давление на экономику страны-агрессора, чтобы заставить ее прекратить войну против Украины. Замминистра финансов Соединенных Штатов подробно рассказал о последствиях помощи россиянам в преодолении санкций.

Даже если финансовое учреждение базируется в стране, не введшей санкции против России, оно все равно может столкнуться с негативными последствиями нарушения американских или европейских ограничений, в частности отключением от этих финансовых систем.

Если вы оказываете материальную поддержку физическому или юридическому лицу под санкциями, мы можем расширить наш режим санкций на вас и использовать наши инструменты, чтобы преследовать вас,

– заметил Адейемо.

Он подчеркнул, что США и партнеры будут действовать, даже если стране-агрессору будут помогать банки, расположенные в странах, которые пока не ввели против нее ограничений.

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США хотят предотвратить обход санкций Россией

Администрация Байдена наложила жесткие ограничения на российские банки, олигархов и ее центральный банк. Для борьбы с уклонением страной-агрессором от санкций США координировали свои действия с союзниками в Европе и Азии.

В частности, на встрече, проводимой Институтом международных банкиров, присутствовали представители финучреждений из Китая, Бразилии, Ирландии, Японии и Канады. Адейемо отметил, что американские банки были осторожны, чтобы избежать нарушения санкций. Однако российские олигархи и предприятия стремились создать трасты и использовать прокси как обходной путь.

Он также указал на фирмы, которые могут помогать подсанкционным олигархам, пытающимся переместить свои яхты в разные порты, чтобы избежать ареста. Большинство юрисдикций соблюдали санкции, однако, к примеру, Объединенные Арабские Эмираты продолжают предоставлять безопасное убежище для российских активов. В частности, в Дубае пришвартовали яхты нескольких российских олигархов.

"Вы видели, как ряд российских яхт перемещаются из портов стран, расширивших санкции, в страны, которые этого не сделали. Мы хотим объяснить людям, что если вы – финансовое учреждение, и у вас есть компания, являющаяся клиентом, предоставляющим материальную поддержку одной из этих яхт, вы могли бы подпадать под нашу материальную поддержку", – заметил замминистра.

Он добавил, что международным банкам следует убедиться, что они следят не только за потоками средств в свое финансовое учреждение. Также им необходимо напоминать компаниям, которые они поддерживают, что не следует оказывать материальную поддержку российским олигархам или российскому бизнесу.

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