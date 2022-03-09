США предоставит Украине и союзникам 13,6 миллиарда долларов

Лидеры Конгресса США достигли двухпартийного соглашения о предоставлении Украине и союзникам 13,6 миллиарда долларов помощи. Сколько получит Украина и как распределят средства, читайте далее.

Как распределят 13,6 миллиарда долларов

4 миллиарда долларов получит Украина и страны Восточной Европы, чтобы помочь 2 миллионам украинских беженцев.

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6,7 миллиарда долларов пойдет на размещение американских войск и техники в европейском регионе и передачу американского вооружения Украине и союзникам США.

Также выделена экономическая помощь. Издание Associated Press отметило, что выделение средств в ответ на циничное нападение России, опустошившее часть Украины и повлекшее наихудший кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны, получило крепкую двухпартийную поддержку.

Поддержка Конгрессом выделения средств

Напомним, что на прошлой неделе президент США Джо Байден попросил 10 млрд долларов на военную, гуманитарную и экономическую помощь. Однако поддержка демократов и республиканцев была настолько серьезной, что сумма выросла до 12 миллиардов долларов в понедельник и 13,6 миллиарда всего через день, подчеркивают в Associated Press.

Мы собираемся поддерживать их против тирании, угнетения, насильственных актов подчинения,

– сказал Байден в Белом доме.

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