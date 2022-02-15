Государственный секретарь Соединенных Штатов сообщил, что эти средства будут предназначены для поддержки программы экономических реформ и продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

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Это предложение – в сочетании с крепким партнерством между Украиной, МВФ, другими международными финансовыми учреждениями, G7 и другими двусторонними донорами – укрепит способность Украины обеспечить экономическую стабильность, рост и процветание для своего народа в условиях дестабилизирующего поведения России,

– отметил Энтони Блинкен.

В Государственном департаменте США напомнили, что в период с 2014 по 2016 годы предоставили Украине три отдельных гарантии суверенных кредитов на 1 миллиард долларов. Эти средства помогли:

стабилизировать экономику на фоне предыдущей российской агрессии;

воплотить повестку дня экономических реформ, подкрепленную сотрудничеством с МВФ.

Зеленский поблагодарил Штаты

Владимир Зеленский отметил, что сейчас можно наблюдать "стратегическое партнерство в действии".

Благодарны США за оказание существенной финансовой поддержки в размере 1 миллиарда долларов и доступные для проектов в Украине 3 миллиарда долларов. Спасибо Джо Байдену за скорейшее решение и конкретные результаты после нашего разговора!

– подчеркнул президент.

Обратите внимание! Из-за российской угрозы Запад принялся направлять в Украину финансовую помощь разными путями. В частности, в США серьезно изучали дополнительные возможности для поддержки экономики нашего государства.

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