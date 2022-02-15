Государственный секретарь Соединенных Штатов сообщил, что эти средства будут предназначены для поддержки программы экономических реформ и продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.
Читайте также Минобороны США ищет способ наземной доставки летального оружия для Украины, – СМИ
Это предложение – в сочетании с крепким партнерством между Украиной, МВФ, другими международными финансовыми учреждениями, G7 и другими двусторонними донорами – укрепит способность Украины обеспечить экономическую стабильность, рост и процветание для своего народа в условиях дестабилизирующего поведения России,
– отметил Энтони Блинкен.
В Государственном департаменте США напомнили, что в период с 2014 по 2016 годы предоставили Украине три отдельных гарантии суверенных кредитов на 1 миллиард долларов. Эти средства помогли:
- стабилизировать экономику на фоне предыдущей российской агрессии;
- воплотить повестку дня экономических реформ, подкрепленную сотрудничеством с МВФ.
Зеленский поблагодарил Штаты
Владимир Зеленский отметил, что сейчас можно наблюдать "стратегическое партнерство в действии".
Благодарны США за оказание существенной финансовой поддержки в размере 1 миллиарда долларов и доступные для проектов в Украине 3 миллиарда долларов. Спасибо Джо Байдену за скорейшее решение и конкретные результаты после нашего разговора!
– подчеркнул президент.
Пять стран запустили фонд для помощи Украине: смотрите видео