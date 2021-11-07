США по силам обуздать огромные цены на нефть, – Байден
Источник:"Голос Америки"
Джо Байден заявил, что его администрация обсудит вопросы высоких цен на нефть. По его словам, у Соединенных Штатов есть способы справиться с увеличением стоимости.
Соответствующее заявление президент США сделал 6 ноября, отвечая в Белом доме на вопрос журналиста о том, санкционирует ли он продажу нефти из стратегического резерва государства.
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В нашем арсенале есть и другие инструменты, которые мы можем использовать в нужное время. Мы можем получить больше энергопродуктов через трубопровод, образно и буквально говоря,
– сказал Джо Байден.
ОПЕК+ отвергла просьбу США
ОПЕК+, группа нефтепроизводителей, включающая Саудовскую Аравию, Россию и другие страны, отвергла просьбу США выйти за рамки предварительного плана увеличения добычи нефти на 400 тысяч баррелей в день, начиная с декабря.
- Цены на нефть превысили 80 долларов за баррель, что повлекло за собой повышение цен на бензин и другие виды топлива для потребителей.
Я не ожидаю, что ОПЕК ответит, что Россия и/или Саудовская Аравия ответят на нашу просьбу. Они собираются закачать еще немного нефти. Другое дело, закачают ли они достаточно нефти,
– добавил президент.
Обратите внимание! Цена нефтяных фьючерсов по состоянию на утро 5 ноября, согласно данным биржевых торгов на сайте Investing.com, выглядит следующим образом: