США отменили пошлины на украинскую сталь и изделия из нее

В США решили отменить 25% пошлин на украинскую сталь и изделия из нее. Такое решение будет действовать в течение 12 месяцев, то есть до мая 2023 года.

Как отметила министр экономики Юлия Свириденко, над этим украинское правительство работало несколько лет. Об упразднении пошлины на украинскую сталь заявила секретарь коммерции Джина Раймондо.

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Отмена пошлины создает новые возможности

США отменили четверть пошлин, введенных администрацией президента Дональда Трампа. Юлия Свириденко подчеркнула, что это поворотный момент в торговых отношениях с США.

В эфире общенационального телемарафона заместитель главы Офиса Президента Андрей Сибига уточнил, что Вашингтон отменил пошлины на украинскую сталь и изделия из нее на 1 год.

Кроме того, подобное решение приняла Канада. Правда, там отменили таможенную пошлину на всю украинскую продукцию на 1 год. Накануне все пошлины в год на украинскую продукцию были отменены в Европейском Союзе и Великобритании.

Сибига подчеркнул, что это достижения, которые способствуют нашей победе в войне с Россией.

Отмена пошлины на украинскую продукцию: главное

Правительство Великобритании по запросу украинского президента Владимира Зеленского первым отменило пошлину на украинскую продукцию. В Лондоне подчеркнули, что это шаг для поддержки украинской экономики, страдающей во время войны.

Впоследствии такое же решение было предложено и в Еврокомиссии. Владимир Зеленский подчеркнул, что это выгодное для Европы решение, ведь наше государство поможет стабилизировать иностранные рынки.

Вечером 8 мая стало известно, что Канада также отменила пошлины на украинские товары. Символично, что это произошло во время визита премьер-министра Джастина Трюдо в Киев.

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