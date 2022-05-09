Как отметила министр экономики Юлия Свириденко, над этим украинское правительство работало несколько лет. Об упразднении пошлины на украинскую сталь заявила секретарь коммерции Джина Раймондо.

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Отмена пошлины создает новые возможности

США отменили четверть пошлин, введенных администрацией президента Дональда Трампа. Юлия Свириденко подчеркнула, что это поворотный момент в торговых отношениях с США.

В эфире общенационального телемарафона заместитель главы Офиса Президента Андрей Сибига уточнил, что Вашингтон отменил пошлины на украинскую сталь и изделия из нее на 1 год.

Кроме того, подобное решение приняла Канада. Правда, там отменили таможенную пошлину на всю украинскую продукцию на 1 год. Накануне все пошлины в год на украинскую продукцию были отменены в Европейском Союзе и Великобритании.

Сибига подчеркнул, что это достижения, которые способствуют нашей победе в войне с Россией.

Отмена пошлины на украинскую продукцию: главное

Правительство Великобритании по запросу украинского президента Владимира Зеленского первым отменило пошлину на украинскую продукцию. В Лондоне подчеркнули, что это шаг для поддержки украинской экономики, страдающей во время войны.

Впоследствии такое же решение было предложено и в Еврокомиссии. Владимир Зеленский подчеркнул, что это выгодное для Европы решение, ведь наше государство поможет стабилизировать иностранные рынки.

Вечером 8 мая стало известно, что Канада также отменила пошлины на украинские товары. Символично, что это произошло во время визита премьер-министра Джастина Трюдо в Киев.

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