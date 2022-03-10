Соответствующее масштабное решение американские парламентарии приняли вечером среды, 9 марта.

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Как распределят 13,6 миллиарда долларов

  • 4 миллиарда долларов получит Украина и страны Восточной Европы, чтобы помочь 2 миллионам украинских беженцев.
  • 6,7 миллиарда долларов пойдет на размещение американских войск и техники в европейском регионе и передачу американского вооружения Украине и союзникам США.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки выделили экономическую помощь.

ВСУ

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