Об этом пишет американское издание со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации США.

Важно "Готовы поддержать, но": отправит ли Британия свои войска в Украину в случае вторжения России

Необходимость такого обсуждения стала "неотложной" после того, как переговоры главы МИД России с госсекретарем США Энтони Блинкеном дали "минимальный прогресс". В Вашингтоне опасаются, что возможный конфликт в Украине может ударить по поставкам газа.

Мы смотрим, как можно подготовиться к этому, особенно в середине зимы с очень низкими запасами,

– сказал неназванный чиновник Белого дома.

Собеседник издания отметил, что существует потенциал обеспечения долгосрочных гарантий поставок газа из Катара, поскольку эта страна планирует значительно увеличить производство топлива в течение следующих нескольких лет.

Известно, что Катар уже начал переговоры о возможной поставке с Европой и Великобританией. Кроме того, президент США Джо Байден в январе должен провести переговоры с емиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль-Тани в Вашингтоне.

Угроза вторжения России в Украину

С конца октября Россия стягивает войска к украинским границам. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, для этого привлекут примерно 175 тысяч военнослужащих России.

Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс мер, чтобы не допустить нового вторжения России в Украину.

Россия всячески отрицает свои агрессивные намерения, хотя кремлевские пропагандисты с экранов открыто говорят о возможности ввода войск на нашу территорию.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать, ведь "риски не стали больше".

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