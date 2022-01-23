Об этом пишет американское издание со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации США.
Важно "Готовы поддержать, но": отправит ли Британия свои войска в Украину в случае вторжения России
Необходимость такого обсуждения стала "неотложной" после того, как переговоры главы МИД России с госсекретарем США Энтони Блинкеном дали "минимальный прогресс". В Вашингтоне опасаются, что возможный конфликт в Украине может ударить по поставкам газа.
Мы смотрим, как можно подготовиться к этому, особенно в середине зимы с очень низкими запасами,
– сказал неназванный чиновник Белого дома.
Собеседник издания отметил, что существует потенциал обеспечения долгосрочных гарантий поставок газа из Катара, поскольку эта страна планирует значительно увеличить производство топлива в течение следующих нескольких лет.
Известно, что Катар уже начал переговоры о возможной поставке с Европой и Великобританией. Кроме того, президент США Джо Байден в январе должен провести переговоры с емиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль-Тани в Вашингтоне.
Угроза вторжения России в Украину
- С конца октября Россия стягивает войска к украинским границам. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, для этого привлекут примерно 175 тысяч военнослужащих России.
- Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс мер, чтобы не допустить нового вторжения России в Украину.
- Россия всячески отрицает свои агрессивные намерения, хотя кремлевские пропагандисты с экранов открыто говорят о возможности ввода войск на нашу территорию.
- Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать, ведь "риски не стали больше".
Допустят ли США вторжение в Украину: смотрите больше в WTF