Госдолг достиг лимита
Определение периода применения чрезвычайных мер осложняется пандемией коронавируса. Об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен в письме лидерам Демократической и Республиканской партий.
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Она призвала Конгресс действовать как можно скорее.
Я пишу, чтобы держать вас в курсе тех действий, которые Минфин одобряет в отношении лимита долга. Это письмо является сообщением дополнительных чрезвычайных меры, которые Минфин уже начал привлекать,
– подчеркнула министр.
Какие инвестиции сократят в США:
- инвестиции в фонд по выплате пенсий по старости и инвалидности,
- фонд медстрахования пенсионеров почтовой службы,
- государственный инвестиционный фонд ценных бумаг.
Что известно о долге США
По состоянию на конец июля 2021 года госдолг составлял около 28,5 триллиона долларов. Правительство больше не может наращивать долг из-за размещения новых госбумаг. Йеллен уже предупреждала Конгресс об угрозе дефолта и сопутствующего непоправимого ущерба для экономики страны.