Госдолг достиг лимита

Определение периода применения чрезвычайных мер осложняется пандемией коронавируса. Об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен в письме лидерам Демократической и Республиканской партий.

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Она призвала Конгресс действовать как можно скорее.

Я пишу, чтобы держать вас в курсе тех действий, которые Минфин одобряет в отношении лимита долга. Это письмо является сообщением дополнительных чрезвычайных меры, которые Минфин уже начал привлекать,

– подчеркнула министр.

Какие инвестиции сократят в США:

инвестиции в фонд по выплате пенсий по старости и инвалидности,

фонд медстрахования пенсионеров почтовой службы,

государственный инвестиционный фонд ценных бумаг.