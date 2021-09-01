Об этом в эфире 24 канала сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, США сотрудничают прежде всего с украинским обществом.

Обратите внимание Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного сотрудничества

США видят в украинском обществе союзника

Страна видит в украинском обществе союзника с одинаковыми ценностями. Поэтому США и оказывают поддержку.

У американцев достаточно ресурсов, но они не дают деньги просто так. Потому что понимают, что это не поможет Украине измениться,

– подчеркнул Фурса.

Он отметил, что американцы дают ровно столько, чтобы наше государство начало держаться на плаву и продолжало делать реформы. "Байден, любой американский чиновник прекрасно понимает, что если Украине дать просто так 20 миллиардов долларов, то на этом закончатся все реформы на ближайшие годы", – считает инвестиционный банкир.

Фурса: Байдену нужны победные кейсы

США бесспорно поддерживают Украину на пути внедрения реформ. Но в этом случае, как считает Фурса, многое зависит именно от украинской власти.

"Байдену (Джо – 24 канал) нужны победные кейсы в Украине. Но это не значит передать деньги Украине", – добавил инвестиционный банкир.

Фурса сказал, повлияет ли ситуация в Афганистане на отношения США с Украиной: смотрите видео

Деньги США – для Украины: что известно