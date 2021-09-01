Об этом в эфире 24 канала сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, США сотрудничают прежде всего с украинским обществом.
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США видят в украинском обществе союзника
Страна видит в украинском обществе союзника с одинаковыми ценностями. Поэтому США и оказывают поддержку.
У американцев достаточно ресурсов, но они не дают деньги просто так. Потому что понимают, что это не поможет Украине измениться,
– подчеркнул Фурса.
Он отметил, что американцы дают ровно столько, чтобы наше государство начало держаться на плаву и продолжало делать реформы. "Байден, любой американский чиновник прекрасно понимает, что если Украине дать просто так 20 миллиардов долларов, то на этом закончатся все реформы на ближайшие годы", – считает инвестиционный банкир.
Фурса: Байдену нужны победные кейсы
США бесспорно поддерживают Украину на пути внедрения реформ. Но в этом случае, как считает Фурса, многое зависит именно от украинской власти.
"Байдену (Джо – 24 канал) нужны победные кейсы в Украине. Но это не значит передать деньги Украине", – добавил инвестиционный банкир.
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Деньги США – для Украины: что известно
- Соединенные Штаты Америки неоднократно выделяли финансовую поддержку нашему государству.
- Американский президент выделит для Украины 60 миллионов долларов, чтобы Украина укрепила оборонную сферу.
- Украинский бюджет в 2020 году получил почти 300 миллионов долларов.
- В бюджете США на 2021 год также предусмотрена помощь для Украины: 250 миллионов из Пентагона и 115 миллионов из программы иностранного военного финансирования Госдепа.