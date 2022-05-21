Россия отвергла призывы высокопоставленных представителей ООН и западных официальных лиц прекратить блокаду Черного моря, которая не позволяет Украине экспортировать большую часть своего зерна на мировые рынки. Это повлекло за собой повышение цен и усилило дефицит продовольствия.

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Россия заявляет, что именно санкции повлекли за собой рост цен

На заседании Совета Безопасности ООН российский посол Василий Небензя цинично заявил, что рост цен на пищевые продукты якобы повлекли за собой именно санкции Запада против страны-агрессора и другие факторы, а не война, которая уже почти 3 месяца длится в Украине. В то же время, он не признает призывов к переговорам об отгрузке зерна из Одессы и других украинских портов.

Попытки предъявить нам обвинения – не просто абсурдные, но и кощунственные,

– заявил Небензя.

На встрече также присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен, высокопоставленные западные чиновники и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Они пытались дипломатически изолировать Россию на форумах ООН и других международных собраниях.

Несмотря на это, постоянное место Москвы в Совете Безопасности дает ей право вето против любых обязательных резолюций относительно прекращения войны в Украине, предоставления гуманитарной помощи и т.д. В то же время страна-агрессор усилила свое военно-морское присутствие в Черном море, захватив украинские порты и блокируя судоходство в и из Одессы.

По словам Блинкена, обязанность принять решение о поставках продовольствия лежит только на Москве. Он добавил, что 20 миллионов тонн зерна сейчас находятся в украинских зернохранилищах, поэтому мировые запасы продовольствия сокращаются.

Обратите внимание! Россия рассматривает продовольствие как дипломатический рычаг. Бывший президент страны-агрессора Дмитрий Медведев заявил, что именно еда является "тихим, но угрожающим" оружием Кремля. По его словам, Россия не будет поставлять сельскохозяйственную продукцию "противникам".

С Беларуси могут частично снять санкции

Гутерреш регулярно встречается с российскими, турецкими и украинскими чиновниками в надежде договориться о морском пути для экспорта зерна из Украины. Взамен он обещает помочь облегчить экспорт российских и белорусских удобрений.

"Мы работаем над тем, чтобы найти соглашение, которое позволит Украине экспортировать продовольствие не только поездами, но и по Черному морю, а также вывести российское производство пищевых продуктов и удобрений на мировые рынки без ограничений", – заявил генсек ООН.

По словам дипломатов, Россия пыталась отрезать побережье Украины и не принимала значимого участия в переговорах с Гутеррешем. В то же время он и американские чиновники изучают другой возможный маршрут экспорта украинского зерна – по железной дороге из Беларуси в литовский порт Клайпеда.

Как поощрение Лукашенко, чиновники рассматривают возможность отмены санкций в отношении промышленности калийных удобрений на 6 месяцев. Вашингтон ввел эти ограничения в прошлом году из-за жесткого подавления протестов в Беларуси.

Однако, по словам экспертов, белорусского железнодорожного маршрута и других рассматриваемых в Европе наземных и речных маршрутов будет недостаточно, чтобы перемещать миллионы тонн зерна, которые ежегодно экспортирует Украина.

Исполнительный директор аналитической компании Gro Intelligence Сара Менкер заявила, что перевод морского экспорта зерна и подсолнечного масла на железную дорогу обеспечит только 10% от довоенного уровня.

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