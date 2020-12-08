В США компания Optima 55 Public Square LLC, которую связывают с Игорем Коломойским, объявила дефолт по долгу 18,5 миллионов долларов. Она не выполнила кредитные обязанности перед компанией 55 Bridge Lending of Cleveland.

Основная сумма кредита составляет более 14,5 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Cleveland.

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Компания Optima 55 Public Square LLC в 2018 году получила заем для офисного здания в Кливленде.

Однако в решении суда округа Кайахога указано, что ее представители вовремя не выплатили 340 тысяч долларов налога за недвижимость. Еще 500 тысяч долларов долга составил основной платеж и ежемесячные выплаты по процентам с сентября 2020 года.

Обратите внимание! В США 4 августа 2020 года сотрудники ФБР провели обыск в офисе риелторской компании в центре Кливленда, которую связывают с Игорем Коломойским. Подробнее об этом – читайте здесь.

Такое решение суд вынес в ходе расследования в США дела Коломойского и его сторонников. В частности, их обвиняют в отмывании средств через недвижимость.

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Договор по кредиту подписывал Мордехай Корф. Его считают помощником Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. По данным издания, он помогал управлять бизнесом украинских олигархов в США.

Справка. Optima является конгломератом компаний в США, который имеет интересы в сфере недвижимости в Кливленде. Ориентировочно на протяжении 2008 – 2015 годов компания была одним из крупнейших арендодателей в этом городе.