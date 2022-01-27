США изучают, как можно дополнительно помочь экономике Украины

27 января 2022 , 09:43
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Источник:

Госдеп США

В Вашингтоне изучают дополнительные возможности для поддержки экономики Украины. Она нужна на фоне роста российской угрозы на украинских границах.

Соответствующее заявление о дополнительной помощи экономике Украины от Соединенных Штатов сделал во время пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

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США о дополнительной помощи экономике Украины

Мы знаем, что этот кризис влияет на экономику и финансовую систему Украины. И так как мы укрепляем безопасность Украины, мы также изучаем возможности поддержки ее экономики,
– отметил Блинкен.

Госсекретарь США уточнил, что речь идет о дополнительной поддержке к той, которую Вашингтон Украине уже оказывает.

Блинкен подчеркнул, что европейские партнеры и союзники делают то же самое.

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Автор: Наталія Пристанська