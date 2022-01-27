Соответствующее заявление о дополнительной помощи экономике Украины от Соединенных Штатов сделал во время пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

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США о дополнительной помощи экономике Украины

Мы знаем, что этот кризис влияет на экономику и финансовую систему Украины. И так как мы укрепляем безопасность Украины, мы также изучаем возможности поддержки ее экономики,

– отметил Блинкен.

Госсекретарь США уточнил, что речь идет о дополнительной поддержке к той, которую Вашингтон Украине уже оказывает.

Блинкен подчеркнул, что европейские партнеры и союзники делают то же самое.

Новая военная помощь от США: основное

Украина в ближайшее время получит новую партию военной помощи от США. Вероятно, ее передадут еще до конца января. В последнее время Вашингтон уже трижды доставлял Украине безопасностную помощь, в частности – летальное оружие и другие боеприпасы.

Впервые самолет с американским вооружением сел в Киеве в ночь на 22 января. Он доставил, в частности, 90 тонн летального оружия.

Вечером 23 января в "Борисполе" приземлился второй борт с военной помощью – привезли 80 тонн летального вооружения.

Третья партия помощи от США прибыла в Украину 25 января – передали современное оборудование и боеприпасы для ВСУ.

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