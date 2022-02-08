США и ЕС готовы рассмотреть новые маршруты поставок газа Украине

8 февраля 2022 , 09:19
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Источник:

сайт Госдепартамента США

Евросоюз и США заявили о готовности рассмотреть новые маршруты поставок газа в Украину. Ведь страна является стратегическим транзитером ресурса для ЕС.

В итоговом заявлении заседания энергетического Совета США – ЕС подтвердили, что Украина продолжает оставаться ключевым партнером как Евросоюза, так и Соединенных Штатов.

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Запад готов рассмотреть новые газовые маршруты для Украины

"Совет выразил твердую поддержку сильной и устойчивой Украине", – говорится в заявлении. США и ЕС также отметили, что энергетическая безопасность является жизненно важной для суверенной Украины. Она является стратегическим транзитером газа для ЕС.

Поэтому Евросоюз должен продолжать способствовать интеграции Украины в энергетический рынок ЕС с целью:

  • улучшения энергетической безопасности Украины,
  • ускорения ее декарбонизации и перехода на чистую энергию,
  • расширения ее потенциала для экспорта чистой энергии.

Совет выразил постоянную поддержку изучению новых маршрутов транзита газа и пропускной способности (поставки – 24 канал) из ЕС в Украину,
– подчеркивают в документе.

Кроме того, там заявили, что важно продолжать поддержку процесса синхронизации электрических сетей Украины и Молдовы с Континентально-европейской сетью.

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Автор: Наталія Пристанська