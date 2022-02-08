В итоговом заявлении заседания энергетического Совета США – ЕС подтвердили, что Украина продолжает оставаться ключевым партнером как Евросоюза, так и Соединенных Штатов.

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Запад готов рассмотреть новые газовые маршруты для Украины

"Совет выразил твердую поддержку сильной и устойчивой Украине", – говорится в заявлении. США и ЕС также отметили, что энергетическая безопасность является жизненно важной для суверенной Украины. Она является стратегическим транзитером газа для ЕС.

Поэтому Евросоюз должен продолжать способствовать интеграции Украины в энергетический рынок ЕС с целью:

улучшения энергетической безопасности Украины,

ускорения ее декарбонизации и перехода на чистую энергию,

расширения ее потенциала для экспорта чистой энергии.

Совет выразил постоянную поддержку изучению новых маршрутов транзита газа и пропускной способности (поставки – 24 канал) из ЕС в Украину,

– подчеркивают в документе.

Кроме того, там заявили, что важно продолжать поддержку процесса синхронизации электрических сетей Украины и Молдовы с Континентально-европейской сетью.

Транзит газа через ГТС Украины: что известно

В январе 2022 года транзит газа через украинскую газотранспортную систему сократился на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он составлял 1,66 миллиарда кубометров.

По итогам 2021 года транзит газа из России составлял 41,7 миллиарда кубометров при общем уровне забронированных мощностей в 44,4 миллиарда кубометров (для точек входа из России) и 45,8 миллиарда кубометров (для точек выхода в страны-члены ЕС и Молдову). "Газпром" использовал забронированные мощности по точкам входа на 93,8%, по точкам выхода – 91%.

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