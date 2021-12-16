В США центробанк ухудшил прогноз роста ВВП на 2021 год: какой уровень базовой ставки

Федеральная резервная система США (ФРС) решила сохранить уровень базовой ставки на нуле. Вместе с тем центробанк ухудшил прогноз роста ВВП страны до 5,5%.

ФРС ускоряет сворачивание антикризисных мер

Регулятор США сообщил, что собирается ускорить сворачивание темпов покупки активов с рынка – выкуп облигаций. В январе объем ежемесячного выкупа снизится до 60 из 90 миллиардов долларов в декабре. Отметим, что о сворачивании антикризисных мер регулятор сообщал еще на предыдущем заседании в начале ноября. Тогда предполагалось сокращение объема выкупа казначейских облигаций и ипотечных бумаг (QE) с 120 до 105 миллиардов долларов.

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Ситуация с инфляцией и монетарная политика

программа выкупа активов QE – количественное смягчение было запущено ФРС в начале пандемии (март 2020 года). Эти действия обеспечивали приток ликвидности рынка, что являлось ключевым фактором роста активов во время пандемии.

Базовая ставка по итогам последнего в 2021 году заседания ФРС осталась на уровне 0 – 0,25%. Руководство центробанка ожидает трех повышений базовой ставки в 2022 году и трех в 2023 году. Следует отметить, что предыдущий прогноз предусматривал только одно повышение ставки 2022 года и два в 2023 году.

Комитет стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2: в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет решил сохранить целевой спектр ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 1/4 процента. Поскольку инфляция в течение некоторого времени превышала 2%,

отметили в ФРС.

Напомним, что ранее прогноз уровня инфляции в 2021 году был на уровне 2% годовых, однако в настоящее время она составляет 7% годовых. Экономическую ситуацию в США – высокий уровень инфляции и жесткую монетарную политику, издание Bloomberg назвало одним из 10 экономических рисков в 2022 году. Аналитики считают, что в случае неблагоприятного сочетания факторов главная экономика мира подойдет поближе к стагфляции.

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Что такое инфляция Инфляция – это длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы. Для стран с развитой экономикой инфляция должна держаться в пределах 2±1% годовых, а для развивающихся – 5±1% годовых.

Прогноз роста ВВП

Также ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США в 2021 году до 5,5% с 5,9%, однако улучшила его в 2022 году до 4,0% с 3,8%.

На 2023 год центробанк также снизил ожидания роста ВВП с 2,5% до 2,2%.

В 2024 году рост ВВП США ожидается на уровне 2%.

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