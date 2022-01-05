Что обсуждали на встрече

Министр энергетики Украины Герман Галущенко и временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин обсудили вопрос устойчивого прохождения по Украине отопительного сезона в условиях энергетической агрессии со стороны России.

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Стороны обсудили сотрудничество в сфере обеспечения надежной и бесперебойной работы украинских АЭС во время отопительного сезона, включая техническую поддержку и стабильное пополнение запасов топлива.

Квин заверила, что США готовы содействовать Украине в обеспечении стабильности поставок энергоресурсов, в частности для атомной энергетики, и усилении энергетической безопасности Украины.

Министр энергетики Герман Галущенко и временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин / Фото Минэнергетики

Также особое внимание на встрече стороны уделили вопросу синхронизации энергетической системы Украины с европейской ENTSO-E.

Блокировка со стороны России поставок угля по железной дороге

Галущенко напомнил, что Россия заблокировала поставки в страну угля по железной дороге, Украина переориентировалась на другие источники импорта, сейчас основной путь поставки угля – морской.

Интересно Хватит ли Украине угля для электростанций этой зимой

С 1 ноября Россия прекратила экспортировать энергетические угли Украины. Также впоследствии Россия стала препятствовать поставкам угля из Казахстана, и в ноябре все они были заблокированы.

Зачем Украине уголь Дело в том, что украинцы потребляют больше электроэнергии утром, когда собираются на работу, и вечером, когда из нее возвращаются. Обеспечивать такие пиковые скачки в потреблении могут только ТЭС и ТЭЦ, ведь они могут быстро увеличивать и уменьшать генерацию электроэнергии в отличие от АЭС. А для работы ТЭС и ТЭЦ нужен уголь, ныне в недостаточном объеме.

"Газпром" сокращает объемы транзита газа через Украину

Также на встрече обсуждалась ситуация со значительным сокращением объемов транзита российского газа через Украину. Напомним, что тенденция сокращения наблюдается и в текущем году.

С начала 2022 года российский "Газпром" снизил транзит газа через Украину в Словакию в 3 раза.

По состоянию на 1 января 2022 года показатель снизился до 49,5. В то же время еще 31 декабря соответствующая заявка составила 83,8 миллиона кубометров.

Словацкий газотранспортный оператор Eustream сообщил, что уже 2 января она составляла 35,5 миллиона кубометров. А 3 января снизилась до 26,1.

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