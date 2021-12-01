Средства не будут лежать на счетах – их будут инвестировать, – нардеп об экономических паспортах

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине будут действовать экономические паспорта. Они будут накапливать плату за использование природных недр на персональных счетах детей.

Об этом в эфире 24 канала сказал нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Костюк. Он являлся одним из инициаторов законопроекта об экономических паспортах.

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"Средства не просто будут лежать на счетах – они будут инвестироваться. Среди инвестиционных инструментов самый стабильный тот, который обеспечен государственными гарантиями. Это государственные облигации", – сказал Костюк.

Именно в государственные облигации под процентные ставки будет финансирование. Таким образом бюджет фонда будет расти на средства ВВП ежегодно от 10%,

– добавил он.

Зеленский подчеркнул, что документ об экономических паспортах сделает так, что олигархи станут инвесторами в будущее.

Дмитрий Костюк об экономических паспортах: смотрите видео

Что известно об экономических паспортах

Зеленский заявил о создании экономических паспортов 1 декабря 2021 года.

Президент отметил, что до 10 декабря 2021 года внесет в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца.

Средства для использования природных недр будут накапливаться на персональных счетах детей, которые являются гражданами Украины.

Когда дети будут достигать совершеннолетия, то смогут воспользоваться деньгами.