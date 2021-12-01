Средства не будут лежать на счетах – их будут инвестировать, – нардеп об экономических паспортах
Источник:24 канал
Президент Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине будут действовать экономические паспорта. Они будут накапливать плату за использование природных недр на персональных счетах детей.
Об этом в эфире 24 канала сказал нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Костюк. Он являлся одним из инициаторов законопроекта об экономических паспортах.
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"Средства не просто будут лежать на счетах – они будут инвестироваться. Среди инвестиционных инструментов самый стабильный тот, который обеспечен государственными гарантиями. Это государственные облигации", – сказал Костюк.
Именно в государственные облигации под процентные ставки будет финансирование. Таким образом бюджет фонда будет расти на средства ВВП ежегодно от 10%,
– добавил он.
Дмитрий Костюк об экономических паспортах: смотрите видео
Что известно об экономических паспортах
- Зеленский заявил о создании экономических паспортов 1 декабря 2021 года.
- Президент отметил, что до 10 декабря 2021 года внесет в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца.
- Средства для использования природных недр будут накапливаться на персональных счетах детей, которые являются гражданами Украины.
- Когда дети будут достигать совершеннолетия, то смогут воспользоваться деньгами.