Об этом в эфире 24 канала сказал нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Костюк. Он являлся одним из инициаторов законопроекта об экономических паспортах.

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"Средства не просто будут лежать на счетах – они будут инвестироваться. Среди инвестиционных инструментов самый стабильный тот, который обеспечен государственными гарантиями. Это государственные облигации", – сказал Костюк.

Именно в государственные облигации под процентные ставки будет финансирование. Таким образом бюджет фонда будет расти на средства ВВП ежегодно от 10%,
– добавил он.

Дмитрий Костюк об экономических паспортах: смотрите видео

Что известно об экономических паспортах

  • Зеленский заявил о создании экономических паспортов 1 декабря 2021 года.
  • Президент отметил, что до 10 декабря 2021 года внесет в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца.
  • Средства для использования природных недр будут накапливаться на персональных счетах детей, которые являются гражданами Украины.
  • Когда дети будут достигать совершеннолетия, то смогут воспользоваться деньгами.
Саме в державні облігації під відсоткові ставки буде фінансування. Таким чином бюджет фонду зростатиме коштом ВВП щороку від 10%, 16:47
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