Среднюю зарплату будут рассчитывать по-новому: какие изменения предусмотрело правительство

Кабинет Министров внес изменения в порядок расчета средней заработной платы. Теперь ее будут рассчитывать по новой схеме.

Соответствующее решение относительно средней зарплаты, в частности ее расчета, правительство приняло во время заседания 1 сентября.

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Изменения в расчет средней зарплаты

В пояснительной записке к проекту говорится о том, что в настоящее время предусмотрен механизм учета премий и других выплат, которые выплачиваются за 2 месяца или более длительный период, при исчислении средней заработной платы.

В то же время поступают многочисленные обращения представителей среднего и крупного бизнеса, которые имеют большое количество наемных работников по неоправданно обременительному администрированному расчету.

Поэтому Кабмин решил, что суммы начисленной заработной платы, кроме премий и других поощрительных выплат, учитываются в том месяце, за который они начислены, и в размерах, в которых они начислены, без исключения сумм отчисления на налоги, взыскания алиментов и тому подобное.

А премии по итогам работы за определенный период учитываются в заработке периода, который соответствует количеству месяцев, за которые они начислены, начиная с месяца, в котором они начислены.

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