Государственная служба статистики сообщила, что средняя номинальная заработная плата штатных работников в ноябре по сравнению с октябрем выросла на 1,7%. В целом показатели росли в течение года.

Заметьте Как изменились зарплаты украинских айтишников в 2021 году

Самый высокий уровень средней зарплаты в ноябре 2021 года зафиксировали в Киеве. Она составляла 21 144 гривны. Самый низкий – на Херсонщине. Там показатель составлял 11 314 гривен.

Наибольший рост зарплаты в ноябре 2021 года зафиксировали в таких областях:

Сумской (на 22,1%);

Киевской (на 21,2%);

Винницкой (на 21,1%);

Житомирской (на 21%);

Черниговской (на 20,9%);

Хмельницкой (на 20,2%);

Черкасской и Полтавской (на 20,1%);

Более 40% украинцев в этом году часто испытывали стресс

Данные социологического исследования "Рейтинг" свидетельствуют, что в течение 2021 года более 40% украинцев часто испытывали стресс.

Также 29% опрашиваемых иногда находились в состоянии стресса.

Еще 22% людей – редко или очень редко испытывали стресс. В то же время 7% людей – вообще никогда.

Чаще всего об ощущении стресса сообщали люди с более низкими доходами.

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