Государственная служба статистики сообщила, что средняя номинальная заработная плата штатных работников в ноябре по сравнению с октябрем выросла на 1,7%. В целом показатели росли в течение года.
Заметьте Как изменились зарплаты украинских айтишников в 2021 году
Самый высокий уровень средней зарплаты в ноябре 2021 года зафиксировали в Киеве. Она составляла 21 144 гривны. Самый низкий – на Херсонщине. Там показатель составлял 11 314 гривен.
Наибольший рост зарплаты в ноябре 2021 года зафиксировали в таких областях:
- Сумской (на 22,1%);
- Киевской (на 21,2%);
- Винницкой (на 21,1%);
- Житомирской (на 21%);
- Черниговской (на 20,9%);
- Хмельницкой (на 20,2%);
- Черкасской и Полтавской (на 20,1%);
Более 40% украинцев в этом году часто испытывали стресс
- Данные социологического исследования "Рейтинг" свидетельствуют, что в течение 2021 года более 40% украинцев часто испытывали стресс.
- Также 29% опрашиваемых иногда находились в состоянии стресса.
- Еще 22% людей – редко или очень редко испытывали стресс. В то же время 7% людей – вообще никогда.
- Чаще всего об ощущении стресса сообщали люди с более низкими доходами.
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