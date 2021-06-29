В апреле соответствующий показатель также сократился – на 69 гривен. Это означает, что зарплаты украинцев падают уже второй месяц подряд.
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В то же время, по данным Государственной службы статистики, по сравнению с маем 2020 года зарплаты Украины выросли на 28,1%. В частности, реальная зарплата с учетом инфляции за год выросла на 16,8%.
Сферы, работники которых зарабатывают больше всего:
- информация и телекоммуникации – 25 265 гривен;
- финансовая и страховая деятельность – 21 965 гривен;
- Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование – 17 931 гривен;
- профессиональная, научная и техническая деятельность – 17 745 гривен.
Сферы, работники которых зарабатывают меньше:
- временное размещение и организация питания – 8 875 гривен;
- деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 10 726 гривен;
- строительство – 10 920 гривен;
- операции с недвижимым имуществом – 11 139 гривен.
Как менялись зарплаты в Украине / Инфографика Госстата