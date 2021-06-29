В апреле соответствующий показатель также сократился – на 69 гривен. Это означает, что зарплаты украинцев падают уже второй месяц подряд.

Читайте также Минимальная зарплата вырастет с 2022 года: правительство спрогнозировал суммы

В то же время, по данным Государственной службы статистики, по сравнению с маем 2020 года зарплаты Украины выросли на 28,1%. В частности, реальная зарплата с учетом инфляции за год выросла на 16,8%.

Обратите внимание! Самая высокая начисленная зарплата в мае была у киевлян – 19 287 гривен, а самая низкая на Волыни – лишь 10 890 гривен.

Сферы, работники которых зарабатывают больше всего:

информация и телекоммуникации – 25 265 гривен;

финансовая и страховая деятельность – 21 965 гривен;

Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование – 17 931 гривен;

профессиональная, научная и техническая деятельность – 17 745 гривен.

Сферы, работники которых зарабатывают меньше:

временное размещение и организация питания – 8 875 гривен;

деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 10 726 гривен;

строительство – 10 920 гривен;

операции с недвижимым имуществом – 11 139 гривен.



Как менялись зарплаты в Украине / Инфографика Госстата