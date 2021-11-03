Где в Украине платят больше всего: рейтинг областей – инфографика

Средняя зарплата украинцев в сентябре 2021 года выросла на 242 гривны. В результате официальная заработная плата до налогообложения составляла 14 239 гривен.

Средняя зарплата по регионам

Больше всего в сентябре получали за свою работу жители столицы. В среднем киевляне имели зарплату в размере 20 658 гривен до налогообложения.

до налогообложения. Среди областей лидерство держит Донецкая область – 15 148 гривен . Обратите внимание, что это данные без учета временно оккупированных территорий.

. Обратите внимание, что это данные без учета временно оккупированных территорий. Выше 14 тысяч получали жители Киевщины (14 678 гривен), Николаевской (14 144 гривны) и Запорожской областей (14 044 гривны)

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В тройку областей с самым низким уровнем дохода попали Черновицкая (10 976 гривен), Черниговская (11 497 гривен) и Херсонская области (11 512 гривен).

Подробнее об уровне зарплат и месте области в рейтинге смотрите на нашей интерактивной карте.

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Средняя зарплата по сферам

Уже традиционно самые высокие зарплаты у IT-специалистов и финансистов, а самые низкие – у медработников, педагогов и работников ресторанов и гостиниц.

Самые высокие средние зарплаты в сферах:

Информация и телекоммуникации – 25 427 гривен;

Финансовая и страховая деятельность - 22 547 гривен;

Профессиональная, научная и техническая деятельность – 19 514 гривен.

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В то же время самую низкую заработную плату получают работники из сфер:

Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 11 295;

Здравоохранение и оказание социальной помощи – 10 586;

Временное размещение и организация питания – 9 039;

Динамика роста заработной платы в 2021 году

Еще в январе зарплата составляла 12 337 гривен, то есть на 1 902 гривны меньше. Разница довольно существенная, еще и учитывая то, что гривна окрепла с начала года на 7,3%.

Однако инфляция уменьшила покупательную способность нашей гривны на 11% в годовом измерении по итогам сентября.