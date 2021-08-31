В каких областях Украины самая высокая средняя зарплата: инфографика
31 августа 2021 , 18:04Читати новину українською
Источник:Государственная служба статистики
За январь – июль 2021 года средняя зарплата в Украине составила почти 13, 5 тысячи гривен. Больше всего зарабатывают украинцы в Киеве, а меньше всего – в Кировоградской области.
Зарплаты в Украине
- Средняя месячная зарплата штатного работника за период с января по июль составила 13458 гривен, по данным Госстата.
- Больше всего населения зарабатывает в Киеве – 19 612 гривен, что на 47% больше, чем средняя зарплата по Украине.
Интересно Выросла в более чем 100 раз: как менялась зарплата украинцев за 30 летНапомним, что в июле 2021 года средняя зарплата составляла 14 345 гривен, что на 32 гривны больше, чем в июне. Однако в июне 2021 года средняя зарплата украинцев впервые в истории составляла более 500 долларов (14 313 гривен).
Уровень заплати по областям
Если среди городов по уровню зарплаты лидирует Киев, то среди областей в лидерах оказалась Донецкая область.
- Донецкая – 14 502 гривен,
- Киевская – 13 693 гривен,
- Запорожская – 13 336 гривен (наиболее приближена к уровню средней зарплаты по Украине),
- Днепропетровская – 13 336 гривен,
- Николаевская – 13 186 гривен.
Где украинцам платят меньше всего
Однако в региональном разрезе есть области, где украинцы получают зарплату, которая меньше средней. Например, самая низкая зарплата по Украине в Кировоградской области – на более чем 20% ниже.
- Кировоградская – 10 756 гривен, что составляет 79,9% от средней зарплаты,
- Черновецкая – 10 846 гривен, 80,6% от средней зарплаты по Украине,
- Черниговская – 10 967 гривен, 81,5% от средней зарплаты по Украине,
- Волынская – 10 967 гривен, 81,5% от средней зарплаты по Украине,
- Херсонская – 10 983 гривен, 81,6% от средней зарплаты по Украине.
Зарплаты в Украине: что нужно знать
- Согласно Бюджетной декларации, среднемесячная зарплата в 2022 году должна вырасти до 15 258 гривен, в 2024 году – до 19 063 гривен.
- Также Кабмин в августе согласовал постановление Рады о внесении изменения в законы об оплате труда. В связи с чем должны обновить правила начисления минимальной зарплаты. Подробнее о том кому повысят зарплату, читайте здесь.
- По состоянию на 2021 год каждый 5 украинец работает неофициально. Однако в Гоструда рассказали, что теневая занятость сокращается.
Зарплаты, пенсии и прожиточный минимум украинцев 2021 году / Инфографика 24 канала