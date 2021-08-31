Зарплаты в Украине

Средняя месячная зарплата штатного работника за период с января по июль составила 13458 гривен , по данным Госстата.

Больше всего населения зарабатывает в Киеве – 19 612 гривен, что на 47% больше, чем средняя зарплата по Украине.

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Напомним, что в июле 2021 года средняя зарплата составляла 14 345 гривен, что на 32 гривны больше, чем в июне. Однако в июне 2021 года средняя зарплата украинцев впервые в истории составляла более 500 долларов (14 313 гривен).

Уровень заплати по областям

Если среди городов по уровню зарплаты лидирует Киев, то среди областей в лидерах оказалась Донецкая область.

Донецкая – 14 502 гривен,

Киевская – 13 693 гривен,

Запорожская – 13 336 гривен (наиболее приближена к уровню средней зарплаты по Украине),

Днепропетровская – 13 336 гривен,

Николаевская – 13 186 гривен.

Где украинцам платят меньше всего

Однако в региональном разрезе есть области, где украинцы получают зарплату, которая меньше средней. Например, самая низкая зарплата по Украине в Кировоградской области – на более чем 20% ниже.

Кировоградская – 10 756 гривен, что составляет 79,9% от средней зарплаты,

Черновецкая – 10 846 гривен, 80,6% от средней зарплаты по Украине,

Черниговская – 10 967 гривен, 81,5% от средней зарплаты по Украине,

Волынская – 10 967 гривен, 81,5% от средней зарплаты по Украине,

Херсонская – 10 983 гривен, 81,6% от средней зарплаты по Украине.

Зарплаты в Украине: что нужно знать

Согласно Бюджетной декларации, среднемесячная зарплата в 2022 году должна вырасти до 15 258 гривен, в 2024 году – до 19 063 гривен.

Также Кабмин в августе согласовал постановление Рады о внесении изменения в законы об оплате труда. В связи с чем должны обновить правила начисления минимальной зарплаты. Подробнее о том кому повысят зарплату, читайте здесь.

По состоянию на 2021 год каждый 5 украинец работает неофициально. Однако в Гоструда рассказали, что теневая занятость сокращается.



Зарплаты, пенсии и прожиточный минимум украинцев 2021 году / Инфографика 24 канала