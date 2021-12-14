С 1 декабря средняя пенсия выросла до 3 980 гривен. Она превысила фактический прожиточный минимум, который составляет 3 723 гривны, на 257 гривен.

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Пенсия в Украине выросла

Рост пенсий в 2021 году запланировали в рамках комплексной программы. Повысили размер соцвыплат разным категориям нетрудоспособных людей. В частности благодаря "возрастной линейке" доплат.

Справка. С 2020 года Минсоцполитики выплачивает адресные социальные пособия пенсионерам – "возрастную линейку". Всем людям от 80 лет доплачивают по 500 гривен, а от 75 до 80 лет – по 400 гривен к пенсии.

В 2022 году обещают повышение выплат пенсионерам в несколько этапов. Ожидается, что в декабре следующего года средняя пенсия составит 4 533 гривны и будет на 15% выше фактического размера прожиточного минимума.

Размер пенсий

По информации Пенсионного фонда Украины, в связи с перерасчетом прожиточного минимума, пересчитали и часть пенсионных выплат, которые от него зависят.

Так, с 1 декабря 2021 года выросла пенсия для таких категорий:

пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж (для мужчин – 35 лет, для женщин – 30 лет) – с 1 854 гривен до 1 934 гривен (на 80 гривен);

неработающих пенсионеров, которые старше 65 лет при наличии полного страхового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) – с 2 400 гривен до 2 600 гривен (200 гривен).

Кроме этого, повысили на 800 гривен максимальный размер пенсии – с 18 540 гривен до 19 340 гривен. Минимальную пенсию установили на уровне 1 934 гривны.

Фактический размер прожиточного минимума

С 1 декабря прожиточный минимум в расчете на месяц составляет 2 393 гривны. Однако государство проводит расчеты и устанавливает "фактический прожиточный минимум", учитывая актуальный уровень цен.

По состоянию на октябрь 2021 года, фактический прожиточный минимум на одного человека составлял:

для детей в возрасте до 6 лет – 4 043 гривны,

для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 4 999 гривен,

для трудоспособных лиц – 5 678 гривен,

для лиц, утративших трудоспособность – 3 708 гривен.

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