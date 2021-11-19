Средний чек украинцев в интернете и магазине: В НБУ назвали суммы

Средний чек украинцев при оплате покупок в магазинах вырос за год на 9 гривен, согласно данным Национального банка. Вместе с тем средний чек при покупке в интернете уменьшился на 40 гривен.

Средний чек украинцев

Средняя сумма одной сделки в торговой сети за период с января по сентябрь 2021 года составила 232 гривны, что всего на 9 гривен больше, чем год назад – 223 гривны.

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Средняя сумма сделки в сети Интернет по оплате товаров и услуг составила 400 гривен в 2021 году против 440 гривен годом ранее.