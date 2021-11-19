Средний чек украинцев
Средняя сумма одной сделки в торговой сети за период с января по сентябрь 2021 года составила 232 гривны, что всего на 9 гривен больше, чем год назад – 223 гривны.
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Средняя сумма сделки в сети Интернет по оплате товаров и услуг составила 400 гривен в 2021 году против 440 гривен годом ранее.
Банковские переводы
Сумма сделки по переводу с карты на карту составила 1 490 гривен против 1 438 гривен за аналогичный период год назад.
- Что касается суммы перевода средств с карты на банковский счет в сети Интернет, то она составляла 205 гривен, согласно данным регулятора.
- Средняя сума операций в устройствах самообслуживания – 495 гривен.
Распределение безналичных операций с использованием платежных карт / Инфографика НБУ