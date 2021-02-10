Денис Шмыгаль заявил, что наше государство мягче среди европейских стран прошло экономический кризис. Кроме того, в конце 2020 года экономика Украины уже вернулась на тот уровень, который был до пандемии коронавируса.

О такой экономической ситуации говорится в данных Европейской Бизнес Ассоциации. Об этом премьер-министр Шмыгаль рассказал во время своего рабочего визита в Брюссель.

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Что говорит Шмыгаль

Мы потеряли лишь 4,5% ВВП. В этом году, по прогнозам, рост экономики Украины будет более 4,6%,

– пояснил премьер-министр.

Чиновник также добавил, что основная стратегия Украины рассчитана на привлечение бизнес-инвестиций.

Прогнозы по ВВП Украины

►Министерство экономики ожидает, что валовой внутренний продукт Украины вырастет на 4,6%.

►По словам министра экономики Игоря Петрашко, в нашем государстве растет внутренний товарооборот и грузоперевозки.

►Однако негативные тенденции наблюдают в пассажироперевозках, трубопроводном транспорте и транспортировке газа.

►Советник премьер-министра Кирилл Криволап заявил, что национальная экономическая стратегия-2030 предусматривает увеличение ВВП втрое в течение 10 лет.