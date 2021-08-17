Сразу 64 компании хотят заниматься коллекторской деятельностью в Украине
Источник:НБУ
В Украине завершился срок подачи документов для регистрации юридических лиц, желающих приобрести статус коллекторской компании. Этой деятельностью хотят заниматься 64 учреждения.
Из них – 12 небанковских финансовых учреждений и 52 юридических лица без лицензий на предоставление финансовых услуг. Теперь у Нацбанка есть 30 рабочих дней, чтобы рассмотреть каждый пакет документов.
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Стоит заметить, что только указанные в реестре компании будут иметь право продолжать предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.
Если после октября 2021 года в реестре коллекторских компаний будут отсутствовать сведения о юридическом лице, кредитодатель или новый кредитор будут обязаны досрочно расторгнуть с ним договор.
По результатам рассмотрения, Национальный банк обязательно сообщит каждому заявителю об успешной регистрации или об отказе в регистрации,
– заявили в пресс-службе НБУ.
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Регистрация коллекторских компаний: что известно
- Требование о регистрации коллекторских компаний появилось после введения 14 июля в действие закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности".
- Это позволит реформировать рынок коллекторских услуг в Украине. Возможность работать будут иметь компании с безупречной деловой репутацией и прозрачной структурой собственности.
- Основным методом деятельности коллекторов остаются телефонные звонки, но теперь они не могут беспокоить должников с 20:00 до 09:00.