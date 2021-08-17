Из них – 12 небанковских финансовых учреждений и 52 юридических лица без лицензий на предоставление финансовых услуг. Теперь у Нацбанка есть 30 рабочих дней, чтобы рассмотреть каждый пакет документов.

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Стоит заметить, что только указанные в реестре компании будут иметь право продолжать предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.

Если после октября 2021 года в реестре коллекторских компаний будут отсутствовать сведения о юридическом лице, кредитодатель или новый кредитор будут обязаны досрочно расторгнуть с ним договор.

По результатам рассмотрения, Национальный банк обязательно сообщит каждому заявителю об успешной регистрации или об отказе в регистрации,

– заявили в пресс-службе НБУ.

Справка. Обязанность подать в НБУ сведения для внесения в реестр в месячный срок распространялась на компании, которые по состоянию на 14 июля уже имели заключенные договоры с кредитодателем или новым кредитором.

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Регистрация коллекторских компаний: что известно