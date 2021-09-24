Сразу 50 крупных поставщиков тепла до сих пор не имеют контрактов на поставку газа

В Украину пришло значительное похолодание, а в горах на Буковине даже выпал снег. Несмотря на это, старт отопительного сезона до сих пор не начался, а 50 крупных предприятий ТКЭ до сих пор не имеют контрактов на поставки газа.

В "Нафтогазе" подчеркнули, что до календарного начала отопительного сезона осталось менее месяца.

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В компании призвали производителей тепла подписать договоры о поставках газа.

50 крупных предприятий ТКЭ, которые предоставляют услуги по централизованному отоплению в крупнейших городах, до сих пор не имеют контрактов на поставку газа,

– отметили в "Нафтогазе".

В то же время газоснабжающая компания по состоянию на 23 сентября получила заявки для подписания 3-летних соглашений о поставках газа от 68,6% производителей тепла, получавших от Нафтогаза газ в предыдущем отопительном сезоне. По остальным заявкам продолжается проверка документов.

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Заметим, что в 2021 году тарифы на отопление будет устанавливать местная власть, а не энергорегулятор. Затем: