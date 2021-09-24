Сразу 50 крупных поставщиков тепла до сих пор не имеют контрактов на поставку газа
Источник:"Нафтогаз"
В Украину пришло значительное похолодание, а в горах на Буковине даже выпал снег. Несмотря на это, старт отопительного сезона до сих пор не начался, а 50 крупных предприятий ТКЭ до сих пор не имеют контрактов на поставки газа.
В "Нафтогазе" подчеркнули, что до календарного начала отопительного сезона осталось менее месяца.
Важно Отопительный сезон: Шмыгаль рассказал о ценах и кто решает, когда батареи станут горячими
В компании призвали производителей тепла подписать договоры о поставках газа.
50 крупных предприятий ТКЭ, которые предоставляют услуги по централизованному отоплению в крупнейших городах, до сих пор не имеют контрактов на поставку газа,
– отметили в "Нафтогазе".
В то же время газоснабжающая компания по состоянию на 23 сентября получила заявки для подписания 3-летних соглашений о поставках газа от 68,6% производителей тепла, получавших от Нафтогаза газ в предыдущем отопительном сезоне. По остальным заявкам продолжается проверка документов.Обратите внимание! Ранее в "Нафтогаз Украины" сообщили, что старт отопительного сезона в Украине находится под угрозой и может начаться не вовремя. Такая ситуация – из-за долгов в более 9 миллиардов гривен. В Центрэнерго заявили, что обстановка с запасами угля – критическая.
Как измениться стоимость коммунальных услуг
Заметим, что в 2021 году тарифы на отопление будет устанавливать местная власть, а не энергорегулятор. Затем:
- 6 июля В КГГА заявили, что осенью в Киеве и ряде других украинских городов тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30-40%.
- В то же время Юрий Витренко заявил, что цена газа для теплокоммунэнерго, который они поставляют гражданам составит 7,4 гривны.