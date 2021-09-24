В "Нафтогазе" подчеркнули, что до календарного начала отопительного сезона осталось менее месяца.

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В компании призвали производителей тепла подписать договоры о поставках газа.

50 крупных предприятий ТКЭ, которые предоставляют услуги по централизованному отоплению в крупнейших городах, до сих пор не имеют контрактов на поставку газа,

– отметили в "Нафтогазе".

В то же время газоснабжающая компания по состоянию на 23 сентября получила заявки для подписания 3-летних соглашений о поставках газа от 68,6% производителей тепла, получавших от Нафтогаза газ в предыдущем отопительном сезоне. По остальным заявкам продолжается проверка документов.

Обратите внимание! Ранее в "Нафтогаз Украины" сообщили, что старт отопительного сезона в Украине находится под угрозой и может начаться не вовремя. Такая ситуация – из-за долгов в более 9 миллиардов гривен. В Центрэнерго заявили, что обстановка с запасами угля – критическая.

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Заметим, что в 2021 году тарифы на отопление будет устанавливать местная власть, а не энергорегулятор. Затем: